Ночью в Кемерове загорелась баня
Ночью в Кемерове загорелась частная баня в Рудничном районе. Также из-за неисправности печей и дымоходов горели бани в Белове и Калтане.
В 00.13 в противопожарную службу поступил сигнал во возгорании частной бани улице Милицейская в Кемерове. На место незамедлительно выехали три пожарные машины и 11 спасателей. Баню удалось потушит в 00.45.
– На момент прибытия пожарных горела баня открытым пламенем. В результате те пожара обгорела обрешетка крыши, стены внутри и снаружи, – рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области. – Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.
Также 00:13 пожарные выехали на тушение бани на улице Центральная в поселке Грамотеино в Белове. А в 00.19 поступил сигнал о возгорании частном бани в Калтане. В обоих случаях предварительной причиной пожаров является за неисправность печей и дымоходов.