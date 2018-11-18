2018-11-18T07:40:47+03:00
Происшествия

Ночью в Кемерове загорелась баня

Еще две бани горели в Белове и Калтане
Кирилл ЧАЩИН
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Ночью в Кемерове загорелась частная баня в Рудничном районе. Также из-за неисправности печей и дымоходов горели бани в Белове и Калтане.

В 00.13 в противопожарную службу поступил сигнал во возгорании частной бани улице Милицейская в Кемерове. На место незамедлительно выехали три пожарные машины и 11 спасателей. Баню удалось потушит в 00.45.

– На момент прибытия пожарных горела баня открытым пламенем. В результате те пожара обгорела обрешетка крыши, стены внутри и снаружи, – рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области. – Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

Также 00:13 пожарные выехали на тушение бани на улице Центральная в поселке Грамотеино в Белове. А в 00.19 поступил сигнал о возгорании частном бани в Калтане. В обоих случаях предварительной причиной пожаров является за неисправность печей и дымоходов.

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