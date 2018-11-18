Жительница Кемерова отсудила у туроператора 150 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 08:42 2018-11-18T08:42:15+03:00

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Жительница Кемерова отсудила у туристической фирмы более 150 тысяч рублей за отмененный тур. Туристическое агентство обязали выплатить в три раза больше, чем стоила путевка.

В Банке горящих туров Кемеровчанка купила тур на остров Хайнань ООО «Геркулес Трэвел», однако через некоторое время турагент заявил о том, что поездка отменяется. Деньги клиентке никто не вернул, несмотря ее письменные обращения. Тогда женщина пошла за помощью к юристам, которые составили иск о взыскании выплаченных денег, неустойки, штрафа за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя и компенсации морального вреда.

Представители туроператора в суде заявили, что тур был сорван по вине перевозчика, который свернул чартерную программу на остров Хайнань. Однако суд учел, что по закону туроператор несет ответственность перед туристом независимо от того, кто должен был оказывать услугу.

В итоге Ленинский районный суд Кемерова обязал ООО «Геркулес Трэвел» выплатить кемеровчанке сумму путевки – 49 800 рублей, столько же за неустойку по возврату денег, штраф в размере 52 300 рублей и 5 000 рублей компенсации морального вреда.