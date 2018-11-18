2018-11-18T09:07:34+03:00
Происшествия

На пожаре в Кузбассе погибла пенсионерка

Ее тело нашли спасатели
Кирилл ЧАЩИН
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В Кузбассе на пожаре в частном доме погибла 87-летняя пенсионерка. По факту гибели женщины ведется проверка.

В субботу, 17 ноября, в 14.52 в МЧС поступило сообщение о пожаре в селе Дмитриевка Чебулинского района. На улице Октябрьская горел частный дом. На место выехали три единицы техники и девять спасателей. Дом удалось потушить в 15.15. Однако в сгоревшем жилище спасатели обнаружили тело 87-летней пенсионерки, сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса». Причиной пожара могла стать неисправность печного отопления. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняют правоохранители.

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