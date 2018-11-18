2018-11-18T09:43:25+03:00
Происшествия

Встал и пошел: В Новокузнецке пьяный мужчина упал с третьего этажа

Горожанин с переломом позвоночника смог подняться
Кирилл ЧАЩИН
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"
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Пьяный житель Новокузнецка рухнул с высоты третьего этажа. После падения он встал и пошел дальше со сломанным позвоночником.

Инцидент произошел в субботу около 16.00 на улице Дорстроевской. 45-летний пьяный мужчина, которого родственники заперли в квартире на третьем этаже, решил отправится за спиртным. Для этого он соорудили веревочную лестница и по ней решил спуститься из окна. Однако веревка оборвалась и кузбассовец рухнул в снег. После этого мужчина смог встать, отряхнутся и пойти. Но по пути ему стало плохо и он рухнул. Когда медики привезли мужчину в больницу, у него диагностировали перелом поясничного отдела позвоночника, сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса».

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