2018-11-18T10:26:36+03:00
Общество

Кузбасские поэты прочтут стихи в честь Дня матери

Также матери получать музыкальный подарок
Кирилл ЧАЩИН
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В Кемерове поэты прочтут свои стихи в честь Дня матери. Творческая встреча «Поэзия Кузбасса. Живые голоса» пройдет в Кузбасском центре искусств 21 ноября.

В честь праздника поэты прочитают стихи о матери, детях, чистоте души, красоте и любви к родному краю. На встрече выступят члены кузбасский литературных клубов и творческих объединений из Кемерова, Новокузнецка, Промышленного и Прокопьевского района.

– Вместе со зрелыми поэтами выступят и начинающие молодые поэты. Музыкальным подарком для всех мам станут музыкальные композиции в исполнении Татьяны Антоновой и Валерии Павской, – отметили в центре искусств.

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