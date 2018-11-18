В Новокузнецке рабочие шли на завод пешком из-за электронного проездного

СЕГОДНЯ 10:54 2018-11-18T10:54:26+03:00

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В Новокузнецке рабочие ЗСМК добирались до завода пешком из-за системы электронного проездного. После того, как движения трамваев остановилось, люди не смогли сесть в попутные автобусы.

Случай произошел в минувшую пятницу, пишет «Сити-Н». После того, как трамваи остановились, люди вышли из вагонов и пошли на завод пешком. Проезжающие мимо автобусы предприятия не могли подобрать людей, потому что в автобусах действует особый электронный проездной, которого нет у тех, кто пользуется трамваем. Расплатиться наличными в автобусах также нельзя.