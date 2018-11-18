2018-11-18T10:54:26+03:00
Общество

В Новокузнецке рабочие шли на завод пешком из-за электронного проездного

Попасть в автобус они не могли
Кирилл ЧАЩИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Новокузнецке рабочие ЗСМК добирались до завода пешком из-за системы электронного проездного. После того, как движения трамваев остановилось, люди не смогли сесть в попутные автобусы.

Случай произошел в минувшую пятницу, пишет «Сити-Н». После того, как трамваи остановились, люди вышли из вагонов и пошли на завод пешком. Проезжающие мимо автобусы предприятия не могли подобрать людей, потому что в автобусах действует особый электронный проездной, которого нет у тех, кто пользуется трамваем. Расплатиться наличными в автобусах также нельзя.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сергей Цивилев босиком пробежался по Кемерову
Сергей Цивилев босиком пробежался по Кемерову
Кузбасские поэты прочтут стихи в честь Дня матери
Встал и пошел: В Новокузнецке пьяный мужчина упал с третьего этажа
На пожаре в Кузбассе погибла пенсионерка
Жительница Кемерова отсудила у туроператора 150 тысяч рублей
Ночью в Кемерове загорелась баня
В Междуреченске ночью загорелась квартира
Житель Кузбасса обманул пять человек на 80 тысяч рублей
В больнице Анжеро-Судженска появился уникальный аппарат
Неадекватный пассажир напал на таксиста в Междуреченске
Названа причина плохого обогрева домов жителей кузбасского поселка Белогорска
Около пяти тысяч человек праздновали открытие сезона в Шерегеше
Погода в Кемерове 18 ноября: мороз, гололедица и переменная облачность
Городу Кемерово подарили экоавтобус
В Кемерове при пожаре погиб 42-летний мужчина
В Кедровке вновь появилась скорая помощь
В Белово готовятся к запуску колеса обозрения
В Кемерове случилось ДТП в стиле «Пункта назначения»
В кемеровском детском саду среди грязной посуды бегали тараканы
В Кемерове сняли на видео работу пьяного дворника
Первый фирменный электропоезд «Шерегеш экспресс» доставил пассажиров на горнолыжный курорт
Вор-форточник похитил в кемеровском магазинчике 25 тысяч рублей