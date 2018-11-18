2018-11-18T11:29:15+03:00
Общество

Сергей Цивилев босиком пробежался по Кемерову

Фото губернатора без обуви появилось в соцсети
Кирилл ЧАЩИН
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Фото: личная страница Сергея Цивилева в «ВКонтакте»Фото: личная страница Сергея Цивилева в «ВКонтакте»
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Сергей Цивилев босиком пробежался по центру Кемерова. В соцсети губернатор рассказал о том, как закаливается с женой.

В воскресенье, 18 ноября, Сергей Цивилев опубликовал на своей странице в соцсети фотографию, на которой он стоил босиком на снегу. Кадр был сделан у часовни напротив филармонии Кузбасса. В посте губернатор пожелал здоровья кузбассовцам и рассказала о своем методе заливания.

«Доброго дня, кузбассовцы! Желаю вам крепкого сибирского здоровья, отличного настроения и хорошего отдыха перед предстоящей рабочей неделей! У нас с супругой традиция — уже несколько лет бегаем босиком по снегу. Хорошее закаливание!», – написал губернатор.

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