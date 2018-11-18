2018-11-18T13:02:42+03:00
Общество

Кузбасские синоптики дали прогноз на понедельник

В регионе потеплеет до -6 градусов
Кирилл ЧАЩИН
Поделиться:
Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"
Изменить размер текста:

В Кузбасские синоптики дали прогноз на понедельник, 19 ноября. В регионе потеплеет до -6,- 8 градусов.

По прогнозу Кемеровского гидрометцентра, в ночь на понедельник температура воздуха составит от -13 до-18 градусов. При прояснениях возможно похолодание до - 19, -24 градусов. Днем воздух прогреется до -6,-11 градусов. На небе ожидается переменная облачность. Местами в регионе пройдет небольшой снег. Ветер будет юго-западным, местами с порывами до 12 метров в секунду.

В Кемерове ночью температура составит -16,-18 градусов. Днем будет -8,-10 градусов. В столице Кузбасса понедельник пройдет без снегопадов. Юго-западный ветер будет слабым.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кузбассе два человека погибли в ДТП с грузовиком
Сергей Цивилев босиком пробежался по Кемерову
В Новокузнецке рабочие шли на завод пешком из-за электронного проездного
Кузбасские поэты прочтут стихи в честь Дня матери
Встал и пошел: В Новокузнецке пьяный мужчина упал с третьего этажа
На пожаре в Кузбассе погибла пенсионерка
Жительница Кемерова отсудила у туроператора 150 тысяч рублей
Ночью в Кемерове загорелась баня
В Междуреченске ночью загорелась квартира
Житель Кузбасса обманул пять человек на 80 тысяч рублей
В больнице Анжеро-Судженска появился уникальный аппарат
Неадекватный пассажир напал на таксиста в Междуреченске
Названа причина плохого обогрева домов жителей кузбасского поселка Белогорска
Около пяти тысяч человек праздновали открытие сезона в Шерегеше
Погода в Кемерове 18 ноября: мороз, гололедица и переменная облачность
Городу Кемерово подарили экоавтобус
В Кемерове при пожаре погиб 42-летний мужчина
В Кедровке вновь появилась скорая помощь
В Белово готовятся к запуску колеса обозрения
В Кемерове случилось ДТП в стиле «Пункта назначения»
В кемеровском детском саду среди грязной посуды бегали тараканы
В Кемерове сняли на видео работу пьяного дворника
Первый фирменный электропоезд «Шерегеш экспресс» доставил пассажиров на горнолыжный курорт
Вор-форточник похитил в кемеровском магазинчике 25 тысяч рублей