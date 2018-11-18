СЕГОДНЯ 12:52 2018-11-18T13:02:42+03:00

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В Кузбасские синоптики дали прогноз на понедельник, 19 ноября. В регионе потеплеет до -6,- 8 градусов.

По прогнозу Кемеровского гидрометцентра, в ночь на понедельник температура воздуха составит от -13 до-18 градусов. При прояснениях возможно похолодание до - 19, -24 градусов. Днем воздух прогреется до -6,-11 градусов. На небе ожидается переменная облачность. Местами в регионе пройдет небольшой снег. Ветер будет юго-западным, местами с порывами до 12 метров в секунду.

В Кемерове ночью температура составит -16,-18 градусов. Днем будет -8,-10 градусов. В столице Кузбасса понедельник пройдет без снегопадов. Юго-западный ветер будет слабым.