В Кузбассе два человека погибли в ДТП с грузовиком

СЕГОДНЯ 13:37 2018-11-18T13:56:52+03:00

Еще один человек пострадал

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В Кузбассе на трассе столкнулись грузовик и легковой автомобиль Honda Fit. В результата аварии два человека погибли, один пострадал.

Авария произошла на 106-ом километре трассы «Ленинск-Кузнецкий – Новокузнецк» в Прокопьевском районе. Как сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области, по предварительным данным, водитель Honda Fit не убедился в безопасности маневра и начал перестраиваться их правой полосу в левую для поворота.

– Водитель грузовика «Scania, следовавшего в попутном направлении, не смог избежать столкновения и допустил наезд на легковую машину. В результате ДТП погибли два человека, еще один госпитализирован. Все они находились в Honda, – рассказали вы полиции.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства аварии. На места ДТП работали пожарные и инспекторы ГИБДД и следственно-оперативная группа.