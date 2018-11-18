2018-11-18T13:56:52+03:00
Происшествия

В Кузбассе два человека погибли в ДТП с грузовиком

Еще один человек пострадал
Кирилл ЧАЩИН
Поделиться:
Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"
Изменить размер текста:

В Кузбассе на трассе столкнулись грузовик и легковой автомобиль Honda Fit. В результата аварии два человека погибли, один пострадал.

Авария произошла на 106-ом километре трассы «Ленинск-Кузнецкий – Новокузнецк» в Прокопьевском районе. Как сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области, по предварительным данным, водитель Honda Fit не убедился в безопасности маневра и начал перестраиваться их правой полосу в левую для поворота.

– Водитель грузовика «Scania, следовавшего в попутном направлении, не смог избежать столкновения и допустил наезд на легковую машину. В результате ДТП погибли два человека, еще один госпитализирован. Все они находились в Honda, – рассказали вы полиции.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства аварии. На места ДТП работали пожарные и инспекторы ГИБДД и следственно-оперативная группа.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кузбасские синоптики дали прогноз на понедельник
Сергей Цивилев босиком пробежался по Кемерову
В Новокузнецке рабочие шли на завод пешком из-за электронного проездного
Кузбасские поэты прочтут стихи в честь Дня матери
Встал и пошел: В Новокузнецке пьяный мужчина упал с третьего этажа
На пожаре в Кузбассе погибла пенсионерка
Жительница Кемерова отсудила у туроператора 150 тысяч рублей
Ночью в Кемерове загорелась баня
В Междуреченске ночью загорелась квартира
Житель Кузбасса обманул пять человек на 80 тысяч рублей
В больнице Анжеро-Судженска появился уникальный аппарат
Неадекватный пассажир напал на таксиста в Междуреченске
Названа причина плохого обогрева домов жителей кузбасского поселка Белогорска
Около пяти тысяч человек праздновали открытие сезона в Шерегеше
Погода в Кемерове 18 ноября: мороз, гололедица и переменная облачность
Городу Кемерово подарили экоавтобус
В Кемерове при пожаре погиб 42-летний мужчина
В Кедровке вновь появилась скорая помощь
В Белово готовятся к запуску колеса обозрения
В Кемерове случилось ДТП в стиле «Пункта назначения»
В кемеровском детском саду среди грязной посуды бегали тараканы
В Кемерове сняли на видео работу пьяного дворника
Первый фирменный электропоезд «Шерегеш экспресс» доставил пассажиров на горнолыжный курорт
Вор-форточник похитил в кемеровском магазинчике 25 тысяч рублей