2018-11-18T15:51:11+03:00
Общество

Полуголый мужчина устроил забег по Кемерову

Спортсмена сняли на видео очевидцы
Кирилл ЧАЩИН
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В Кемерове полуголый мужчина в шортах устроил забег по улице. Бегуна сняли на видео очевидцы.

В воскресенье вечером в соцчети появилось видео, на котором запечатлен бегущий по дороге на ФПК мужчина. Из одежды на спортсмене были только короткие шорты, да балаклава, закрывающая лицо. Мужчина бодро бежал вдоль дороги вокруг ФПК, а затем на перекрестке с Молодежным проспектом свергнул на тропинку в сторону дома №27.

«Зима, детки. Это Кемерово! Люди какие у нас закаленные! Красавчик!», – прокомментировал авто видео.

Один из пользователей соцсети отметил, что мужчина не первый раз устраивает подобные экстремальные пробежки.

Напомним, что в воскресенье Сергей Цивилев опубликовал фотографию, где он стоить на снегу босиком. По словам губернатора, он вместе с супругой закаляется, бегая зимой без обуви.

По Кемерову зимой пробежался мужчина в шортах.

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