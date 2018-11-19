Продление Московского и новое кольцо: Мэр Кемерова рассказал о строительстве дорог в 2019 году

СЕГОДНЯ 03:05 2018-11-19T03:25:40+03:00

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Глава Кемерова рассказал о планах по ремонту и строительству дорог Кемеровской агломерации в 2019 году. В следующем году власти собираются продлевать Московский проспект и строить новое кольцо.

Как отметили Илья Середюк, в Кемерове запланировано строительство первого этапа «Восточный обход Рудничного района», кольцевой развязки на пересечении проспекта Московского, бульвара Строителей и Притомского проспекта. Также запланировано строительство проспекта Московский от бульвара Строителей до проспекта Ленинградского. Помимо этого в городе планируется ремонт улично- дорожной сети и установка новых светофоров.

В Кемеровской районе в 2019 году планируется провести ремонт на четырех участках: на улицах Советская и Специалистов в селе Андреевка, на улице Садовая и Школьная на Металлплощадке. Также под Кемеровом планируется провести ремонт трасс «Кемерово —Старочервово», «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий – Кемерово – Юрга», «Кемерово – Яшкино – Тайга.