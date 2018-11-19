В Кузбассе на трассе иномарка столкнулась с фурой
В Кузбассе на трассе иномарка столкнулась со встречной фурой. В лобовом ДТП есть пострадавшие, сообщают пользователей соцсети.
Как пишут в соцсети очевидцы, в ночью на понедельник на трассе Кемерово – Ленинск-Кузнецкий в районе деревни Чусовитино произошло ДТП. Иномарка лоб в лоб столкнулась с фурой. Есть пострадавшие, отмечают в Сети. На видеозаписи, которую сделал проезжающий мимо автомобилист видно, что в 2.30 на месте еще работал экипаж ДПС, фура стояла на полосе с разбитой левой фарой, искореженную иномарку погрузили на эвакуатор.
Напомним, в воскресенье в Прокопьевском районе в результате столкновении фуры и легковушки погибли два человека, еще один пострадал.
ДТП на трассе Кемерово-Ленинск Кузнецкий.