2018-11-19T04:23:02+03:00
Происшествия

В Кузбассе на трассе иномарка столкнулась с фурой

Видео с места аварии появилось в Сети
Кирилл ЧАЩИН
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Кадр: “ВКонтакте”Кадр: “ВКонтакте”
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В Кузбассе на трассе иномарка столкнулась со встречной фурой. В лобовом ДТП есть пострадавшие, сообщают пользователей соцсети.

Как пишут в соцсети очевидцы, в ночью на понедельник на трассе КемеровоЛенинск-Кузнецкий в районе деревни Чусовитино произошло ДТП. Иномарка лоб в лоб столкнулась с фурой. Есть пострадавшие, отмечают в Сети. На видеозаписи, которую сделал проезжающий мимо автомобилист видно, что в 2.30 на месте еще работал экипаж ДПС, фура стояла на полосе с разбитой левой фарой, искореженную иномарку погрузили на эвакуатор.

Напомним, в воскресенье в Прокопьевском районе в результате столкновении фуры и легковушки погибли два человека, еще один пострадал.

ДТП на трассе Кемерово-Ленинск Кузнецкий.

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