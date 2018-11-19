В Кемерове все авиарейсы задержали из-за тумана

СЕГОДНЯ 05:14 2018-11-19T05:25:20+03:00

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В понедельник авиарейсы Кемерово-Москва, а также международные авиарейсы задержали из-за тумана. Самолеты из столицы уже вылетели, но время отправления пока неизвестно.

Из-за морозного тумана, который накрыл столицу Кузбасса вечером в воскресенье, были отложены все авиарейсы из Кемерова. Вечерний рейс до Москвы на 22.00 смог вылететь только в четыре утра в понедельник. Еще самолета из Москвы вылетели в Кемерово с задержкой.

– Ни один самолет с Москвы не прилетел. Они только вылетели. На улице туман. Ночной международный рейс перенесен на 12 часов, – сообщили в справочной кемеровского аэропорта.