В Кемерове неизвестные подожгли дом с хозяином внутри

СЕГОДНЯ 06:12 2018-11-19T06:13:23+03:00

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В Кемерове в ночь на понедельник, 19 ноября, неизвестные подожгли частный дом с хозяином внутри. Мужчину спасли пожарные.

Сигнал о возгорании в доме на улице 2-я Луганская поступил в оперативные службы в 00.11. На место выехали четыре единицы техники.

- На момент прибытия первого подразделения из-под крыши шел дым. Пожарными из дома через оконный проем спасен один человек. В результате пожара внутри веранды обгорели стены и вещи б/у на площади шесть квадратных метров. В прихожей обгорело потолочное перекрытие. Пострадавших нет, - сообщили «Комсомольской правде» в ГУ МЧС по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что предварительной причиной пожара стали умышленные действия по уничтожению имущества. Происшествие было ликвидировано в 00.45 силами 15 сотрудников МЧС.