В Кузбассе в ДТП с фурой и легковушкой пострадала 11-летняя девочка

СЕГОДНЯ 06:48 2018-11-19T06:50:28+03:00

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В результате ночного столкновения фуры и легкового автомобиля на трассе в Ленинск-Кузнецком районе пострадала 11-летняя девочка. Она находится на стационарном лечении.

В ГИБДД Кузбасса рассказали подробности ночной аварии, которая произошла в 00.20 понедельника на 270-м километре автодороги Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий – Кемерово – Юрга.

– Предварительно, водитель автомобиля KIA Rio двигался со стороны Кемерова в сторону города Ленинска-Кузнецкого, не справился с управлением, допустил занос транспортного средства, в результате чего столкнулся со встречным автомобилем MAN. Были травмированы два пассажира легкового автомобиля – 11-летняя девочка, которая находилась на заднем сиденье и была пристегнута ремнем безопасности, и 57-летняя женщина. Девочка находится на стационарном лечении, женщина – на амбулаторном, – рассказали «Комсомольской правде» в ГИБДД Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что водители обоих транспортных средств во время столкновения были трезвыми. Никто из них не пострадал.

В Госавтоинспекции предупреждают, что на дорогах региона в данное время года часто возникают туманы. Соответственно, необходимо соблюдать безопасную скорость, помнить, что расстояние до автомобилей в условиях тумана кажется большим, чем в действительности. Нужно использовать соответствующие внешние световые приборы, включать задние противотуманные фонари, а возможно, и аварийную световую сигнализацию. Также без необходимости не допускать остановок на обочинах.