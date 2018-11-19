В Шерегеше нашли заблудившегося в лесу туриста

СЕГОДНЯ 07:32 2018-11-19T07:32:54+03:00

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В Шерегеше спасатели нашли заблудившегося в лесу туриста. Замерзающего мужчину удалось обнаружить за три часа.

Инцидент произошел еще до открытия официального сезона в популярном кузбасском горнолыжном курорте. Со специалистами, которые спасают жизни туристам и обеспечивают безопасность на склонах, в день открытия сезона встретился губернатор Сергей Цивилев.

«Я хочу поблагодарить наших героев – это Павел Горбунов, Алексей Кияницын, Александр Семдянкин, Иван Целюк, Андрей Рыбаков и Константин Болдыков! Спасибо, мужики! Всех их наградим!», – написал Цивилев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Губернатор Кузбасса обратился к туристам с пожеланием, чтобы они были осторожнее, берегли свою жизнь и здоровье.

Напомним, открытие нового сезона в Шергеше состоялось 17 ноября. В нем приняли участие около пяти тысяч человек. Чтобы сделать кузбасский курорт еще более доступным, из Новокузнецка теперь ходит фирменный электропоезд.