Кемеровские спасатели вызволили из квартиры женщину с инсультом

СЕГОДНЯ 07:56 2018-11-19T07:57:26+03:00

В Кемерове спасатели вызволили из квартиры женщину с инсультом Фото: Андрей КОПАЛОВ

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В Кемерове спасатели помогли местной жительнице, у которой, предположительно, случился инсульт. Пожилая горожанка находилась в своей квартире без сознания.

Инцидент произошел на выходных. Родственники 61-летней кемеровчанки не смогли до нее дозвониться и поспешили навестить женщину. Однако они не смогли до нее достучаться и вызвали спасателей. Оказалось, что дверь заперта изнутри – ее открыли специальным инструментом.

- В комнате на полу без сознания лежала женщина. Врач-спасатель оказал ей первую помощь, пенсионерку передали бригаде скорой помощи. По предварительным данным, у кемеровчанки случился инсульт, - сообщили в «Кемеровской службе спасения».

Всего в кемеровскую службу за прошедшую неделю поступило 18 обращений от горожан.