В Кузбассе ночью сгорели баня и гараж с автомобилем внутри

СЕГОДНЯ 08:20 2018-11-19T08:21:19+03:00

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В поселке Промышленная Промышленновского района ночью загорелись баня и гараж с автомобилем внутри. Причиной происшествия стала неисправность отопительных печей.

Сигнал о возгорании на улице Советской поступил в оперативные службы в 03.45.

- На момент прибытия первого подразделения горели гараж, баня, веранда открытым пламенем, из-под крыши дома шел дым. В результате пожара обгорела обрешетка крыши дома на площади пять квадратных метров. Сгорела обрешетка крыши веранды, бани, гаража. Обгорели стены бани, гаража и веранды внутри и снаружи. Также выгорел моторный отсек и салон автомобиля, - сообщили «Комсомольской правде» в ГУ МЧС по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что в результате пожара никто не пострадал. По предварительным данным, причиной пожара стали неправильное устройство, неисправность отопительных печей и дымоходов.

Происшествие было ликвидировано силами шести человек в 04.05.