СЕГОДНЯ 08:54 2018-11-19T08:55:29+03:00

В Кузбассе на железную дорогу слили сточные воды с нефтепродуктами Фото: Андрей ДЕТЦЕЛЬ

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В Кемеровской области на участок железной дороги слили отходы с нефтепродуктами. Транспортный прокурор потребовал, чтобы виновное предприятие ликвидировало загрязнение.

Беловская транспортная прокуратура совместно со специалистами «ЦГЭ по железнодорожному транспорту» и управления Росприроднадзора по Кемеровской области провела проверку на сервисном участке Артышта локомотивного депо Карасук. Оказалось, что на участке производят сброс сточных вод, загрязненных нефтепродуктами, в дренажные лотки межпутья железнодорожных путей с розливом на грунт, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По результатам проверки директору филиала «Западно-Сибирский» ООО «ЛокоТех-Сервис» внесено представление об устранении выявленных нарушений закона. В итоге загрязнение было ликвидировано, к дисциплинарной ответственности привлекли четверых виновных должностных лиц. Кроме того, в отношении руководства предприятия и его сотрудников возбуждены дела об административных правонарушениях о несоблюдении экологических и санитарно-эпидемиологических требований.