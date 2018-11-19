В Кемерове монтируют хоккейную коробку на площади Советов

СЕГОДНЯ 10:05 2018-11-19T10:06:05+03:00

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В Кемерове специалисты приступили к монтажу хоккейной коробки на площади Советов. Она будет работать всю зиму.

Сейчас работники устанавливают элементы конструкции коробки, а затем приступят к заливке льда. В декабре на площади Советов начнет работу пункт проката спортивного инвентаря – все желающие смогут воспользоваться коньками и санками-ледянками.

- Всего этой зимой в Кемерове будут работать 111 спортивных площадок, в том числе 11 хоккейных коробок, 15 ледовых полей, 18 зимних спортивных площадок и 67 лыжных трасс, из которых две трассы сертифицированы и предназначены для проведения соревнований, а 55 располагаются в общеобразовательных школах и предназначены для занятий физкультурой, - сообщили в администрации Кемерова.