2018-11-19T10:06:05+03:00
Общество

В Кемерове монтируют хоккейную коробку на площади Советов

Она будет действовать всю зиму
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Фото: Администрация КемероваФото: Администрация Кемерова
Изменить размер текста:

В Кемерове специалисты приступили к монтажу хоккейной коробки на площади Советов. Она будет работать всю зиму.

Сейчас работники устанавливают элементы конструкции коробки, а затем приступят к заливке льда. В декабре на площади Советов начнет работу пункт проката спортивного инвентаря – все желающие смогут воспользоваться коньками и санками-ледянками.

- Всего этой зимой в Кемерове будут работать 111 спортивных площадок, в том числе 11 хоккейных коробок, 15 ледовых полей, 18 зимних спортивных площадок и 67 лыжных трасс, из которых две трассы сертифицированы и предназначены для проведения соревнований, а 55 располагаются в общеобразовательных школах и предназначены для занятий физкультурой, - сообщили в администрации Кемерова.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кузбассе на железную дорогу слили сточные воды с нефтепродуктами
В Кузбассе ночью сгорели баня и гараж с автомобилем внутри
Кемеровские спасатели вызволили из квартиры женщину с инсультом
В Шерегеше нашли заблудившегося в лесу туриста
В Кузбассе в ДТП с фурой и легковушкой пострадала 11-летняя девочка
В Кемерове неизвестные подожгли дом с хозяином внутри
В Кемерове все авиарейсы задержали из-за тумана
В Кузбассе на трассе иномарка столкнулась с фурой
Продление Московского и новое кольцо: Мэр Кемерова рассказал о строительстве дорог в 2019 году
Полуголый мужчина устроил забег по Кемерову
В Кузбассе два человека погибли в ДТП с грузовиком
Кузбасские синоптики дали прогноз на понедельник
Сергей Цивилев босиком пробежался по Кемерову
В Новокузнецке рабочие шли на завод пешком из-за электронного проездного
Кузбасские поэты прочтут стихи в честь Дня матери