Коса против лопаты: Кузбассовцы устроили бой из-за мусорки

СЕГОДНЯ 10:57 2018-11-19T10:58:02+03:00

Конфликт соседей закончился в больнице и на скамье подсудимых Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Один из мужчин попал в больницу, второй – на скамью подсудимых

Изменить размер текста: A A

В Киселевске двое соседей подрались из-за мусорного контейнера. В качестве орудий мужчины использовали косу и лопату – дело закончилось в больнице.

В полицию Киселевска поступил сигнал из городской больницы. Врачи сообщили, что в учреждение доставили 50-летнего горожанина с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки. Полицейские выяснили, что травму мужчина получил в результате конфликта с соседом.

Поводом к ссоре послужил мусорный контейнер, который 50-летний горожанин установил напротив дома 60-летнего соседа. На этой почве между мужчинами произошла потасовка. Причем дрались они не голыми руками, а использовали хозинвентарь. Сосед, что постарше, нападал с косой, второй защищался лопатой. В неравном бою победила коса.

Нападавший был задержан. В отношении него было возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.