Следствие настаивает на продлении ареста шести фигурантам дела «Зимней вишни»

СЕГОДНЯ 11:31 2018-11-19T11:32:11+03:00

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Следствие ходатайствовало о продлении срока содержания под стражей шести фигурантам уголовного дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». Заседания пройдут в Центральном районном суде Кемерова с 20 по 23 ноября.

Так, 19 ноября в Центральный районный суд поступили материалы с ходатайствами старшего следователя о продлении меры пресечения в отношении экс-начальницы Госстройнадзора Кузбасса Танзилии Комковой, технического директора «Зимней вишни» Георгия Соболева, бывшего гендиректора предприятия-собственника ТРЦ Юлии Богдановой, управляющей Надежды Судденок, охранника торгового центра Сергея Антюшина и экс-сотрудника МЧС Кузбасса Григория Терентьева.

Заседания состоятся 21,22 и 23 ноября в Центральном районном суде Кемерова.

Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания, предположительно, находился в батутной яме, которая располагалась на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. Также здесь действовали каток, кафе и три кинозала. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых – дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы. В причинах произошедшего сейчас разбирается Центральный аппарат Следственного комитета России. Следствие продлено до 25 декабря.

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