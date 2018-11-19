2018-11-19T12:09:27+03:00
Общество

В Кузбассе открываются новые детские спортивные площадки

Всего планируется открыть 100 спортплощадок для детей
Екатерина РОМАНОВА
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В Кузбассе при содействии правительства Москвы открываются детские спортивные площадки. Уже полностью оборудовано 32 площадки, на большинстве из них установлены хоккейные коробки.

Еще в августе, в рамках празднования Дней Москвы в Кузбассе, в Кемерове открылась первая из 100 спортивных площадок – в рамках сотрудничества, которое было подписано на Петербургском международном экономическом форуме Сергеем Цивилевым и Сергеем Собяниным.

Первая площадка была открыта еще в августе – на территории губернского кадетского корпуса полиции. Чуть позже торжественно открыли современную площадку для воркаута на территории школы №30 в городе Белово. Вовсю занимаются спортом на обновленных площадках учащиеся школ Междуреченска, Яйского района, Березовского, Анжеро-Судженска, Белово, Тяжинского района, Кемерова, Прокопьевска и Прокопьевского района, Киселевска, Чебулинского и Тисульского районов, Ижморского и Мариинского районов, а также в Таштаголе. Ведется работа и на остальных площадках: до конца года сюда будет завезено оборудование, а как только позволят погонные условия, оно его смонтируют.

Пока же ребятня может кататься на коньках или играть в хоккей на специальных коробках, котрые уже смонтированы на площадках.

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