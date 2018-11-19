2018-11-19T12:22:45+03:00
Происшествия

Кузбассовец сделал комплимент чужой женщине и получил топором по голове

Ревнивец-обидчик предстанет перед судом
Екатерина РОМАНОВА
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34-летний житель города Осинники не смог сдержаться и в порыве ревности чуть не убил своего знакомого. Теперь ему придется отправиться в тюрьму – за неумение держать себя в руках.

В июле 2018 года в одном из домов города Осинники собралась теплая компания – гражданские супруги и их сосед. Друзья выпивали, разговаривали, и в какой-то момент сосед сделал своей соседке комплимент. 34-летнему хозяину дома очень не понравилось, что посторонний человек восхищается его женщиной. Он взял топор и ударил мужчину по голове.

Потерпевший тут же ушел из негостеприимного дома и даже сумел добраться до своего жилища. Родственники тут же вызвали карету скорой помощи – только это и спасло жизнь мужчине.

А вот жизнь ревнивца теперь может круто измениться: за покушение на убийство в отношении него заведено уголовное дело. Расследование завершено, и в скором времени злоумышленник предстанет перед судом.

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