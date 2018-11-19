В Кузбассе организатор меховой ярмарки лишилась шуб на полмиллиона рублей

СЕГОДНЯ 13:55 2018-11-19T13:56:29+03:00

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34-летняя предпринимательница из Ставропольского края хотела организовать меховую ярмарку, но вместо этого лишилась товара почти на полмиллиона рублей. К счастью, подозреваемого в краже меховых изделий удалось задержать

Предпринимательница из Ставропольского края решила организовать в Анжеро-Судженске меховую ярмарку. Женщина вместе с супругом привезла шубы, дубленки, пуховики и шапки на «Газели». Машину оставили под окном съемной квартиры, а ночью, когда мужчина решил спуститься и прогреть автомобиль, он обнаружил, что машина вскрыта, а часть товара похищена. У предпринимателей пропали семь норковых шапок, 25 пуховиков, 17 женских дубленок и 18 мутоновых шуб в общей сложности более чем на 450 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска смогли быстро установить личность и задержать подозреваемого в преступлении – 40-летнего местного жителя. Он рассказал, что заглянул в окна автомобиля и увидел там большие сумки. Тогда мужчина взломал дверь багажного отсека и забрал несколько сумок. Их он вывез в гаражный массив. Там он выкопал в снегу яму и спрятал в нее сумки, а на следующий день перевез украденное домой. Шубы он хотел продать, но не успел.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, мужчина может лишиться свободы на срок до шести лет.