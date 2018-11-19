2018-11-19T17:51:08+03:00
Происшествия

Профессор КузГТУ погиб в тройной аварии в Беловском районе

В Кемерове простились с Юрием Фадеевым
Екатерина БОРМОТОВА
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Юрий Фадеев проработал в КузГТУ почти 50 летЮрий Фадеев проработал в КузГТУ почти 50 лет
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В тройном ДТП в Беловском районе погиб профессор Кузбасского государственного технического университета Юрий Фадеев. В понедельник состоялось прощание с преподавателем.

Страшная авария с участием КамАЗа, микроавтобуса и легкового автомобиля произошла утром 16 ноября. Предварительно установлено, что водитель ИЖ «Ода» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где ехал КамАЗ. Машинам удалось избежать столкновения лоб в лоб – удары прошли по касательной. Однако после этого грузовик также выехал на полосу встречного движения и там столкнулся с микроавтобусом SsangYong Istana.

Фото: NK.Life

Фото: NK.Life

В результате ДТП пострадали четверо пассажиров. Один из них скончался в карете скорой помощи по дороги в больницу. Это и был профессор математики Юрий Фадеев. Ему было 69 лет, почти 50 из них он отдал работе в КузГТУ.

«Много сил Юрий Александрович отдавал работе в филиалах университета и занятиям со школьниками и учителями области. Его педагогическая деятельность высоко оценивалась студентами и преподавателями.

Светлая память о Юрии Александровиче Фадееве, педагоге и ученом, навсегда останется в наших сердцах», - рассказали коллеги погибшего.

Прощание с Юрием Фадеевым состоялось 19 ноября в траурном зале «Пирамида» на улице Баумана областного центра.

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