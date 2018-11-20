Житель Кузбасса избивал пятилетнюю дочь из-за жалоб мачехи

СЕГОДНЯ 03:33 2018-11-20T03:33:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кемеровской области местный житель избивал свою пятилетнюю дочь из-за жалоб мачехи. Мужчина считал, что таким образом воспитывает ребенка.

По версии следствия, 34-летний житель Промышленновского района в августе этого года избивал свою пятилетнюю дочь по малозначительным поводам. Так, сожительница мужчины пожаловалась, что девочка притоптала саженцы на приусадебном участке. Мужчина разозлился, отругал дочь и избил малышку рукой. Также кузбассовец избивал ребенка ремнем.

– Следы побоев на теле девочки заметила врач, когда ставила ей прививку. Понимая, что это не просто синяки, женщина сообщила о своих подозрениях в правоохранительные органы, – рассказали в СУ СК по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что ребенка отец воспитывал без супруги – женщина умерла. Мужчина проживал со своей матерью, которая ругалась с ним, когда он выпивал, и уходила к соседям. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело за истязание заведомо несовершеннолетнего. Мужчина признал свою вину – он пояснил, что таким образом воспитывал дочь, чтобы она выросла хорошим человеком.

Отец-одиночка был арестован на три года условно с испытательным сроком три года. Его дочь сейчас находится в детском доме.