Кемеровскую больницу эвакуировали из-за угрозы пожара
Инцидент произошел вечером 19 ноября
Фото: 2ГИС
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Вечером 19 ноября в МЧС поступил сигнал о пожаре в кемеровской городской больнице №3 на улице Николая Островского. На место прибыли несколько подразделений пожарных.
Инцидент произошел в седьмом корпусе. По данным регионального МЧС, на момент прибытия первого подразделения признаки открытого горения отсутствовали. Чувствовался запах дыма. Медики эвакуировали пациентов с четвертого этажа на первый. В ведомстве уточнили, что в больнице произошло короткое замыкание.
Как рассказали очевидцы произошедшего, в одной из палат на четвертом этаже загорелся холодильник. Персонал ликвидировал возгорание самостоятельно.