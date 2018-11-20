2018-11-20T03:56:09+03:00
Происшествия

Кемеровскую больницу эвакуировали из-за угрозы пожара

Инцидент произошел вечером 19 ноября
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: 2ГИСФото: 2ГИС
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Вечером 19 ноября в МЧС поступил сигнал о пожаре в кемеровской городской больнице №3 на улице Николая Островского. На место прибыли несколько подразделений пожарных.

Инцидент произошел в седьмом корпусе. По данным регионального МЧС, на момент прибытия первого подразделения признаки открытого горения отсутствовали. Чувствовался запах дыма. Медики эвакуировали пациентов с четвертого этажа на первый. В ведомстве уточнили, что в больнице произошло короткое замыкание.

Как рассказали очевидцы произошедшего, в одной из палат на четвертом этаже загорелся холодильник. Персонал ликвидировал возгорание самостоятельно.

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