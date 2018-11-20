Губернатор Кемеровской области выступит с Бюджетным посланием

СЕГОДНЯ 04:57 2018-11-20T04:57:58+03:00

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В среду, 21 ноября, пройдет седьмая сессия Совета народных депутатов Кемеровской области. На ней с ежегодным Бюджетным посланием выступит губернатор Сергей Цивилев.

Также глава Кузбасса отчитается о результатах деятельности высшего исполнительного органа власти.

Всего в повестке заседания седьмой сессии депутаты рассмотрят 36 вопросов. В частности, о проекте закона Кемеровской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», о проекте закона «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», о проекте закона «О внесении изменений в Закон Кемеровской области «О некоторых вопросах в сфере государственного регулирования розничной продажи алкогольной продукции и о признании утратившими силу некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) Кемеровской области».

Заседание состоится в большом зале на проспекте Советском, 58. Начало в 10.00.