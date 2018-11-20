В Кемерове ночью подожгли частный дом с гаражом

СЕГОДНЯ 06:03 2018-11-20T06:16:39+03:00

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В Кемерове ночью неизвестные подожгли частный дом с гаражом и надворными постройками. Пожар тушили 26 сотрудников МЧС.

Как рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области, в 02.16 поступило сообщении о возгорании дома на улице Менделеева в Кировском районе города. Загорелся частный двухквартирный дом, гараж и надворные постройки. На место выехали 27 спасателей и семь единиц техники.

– На момент прибытия первого подразделения горела крыша дома и надворные постройки открытым пламенем. До прибытия пожарной охраны из дома самостоятельно эвакуировались шесть человек, – рассказали в МЧС.

Постройки удалось потушить в 03:11. В результате пожара сгорела крыша дома, гаража и надворных построек по всей площади. Пострадавших нет. Предварительная причина возгорания – поджог.