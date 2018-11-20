Руководитель ритуального агентства присвоил больничные выплаты своего работника

СЕГОДНЯ 06:16 2018-11-20T06:17:01+03:00

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Работник одного из ритуальных агентств города Осинники так и не получил выплаты по больничным листам. Как оказалось, их присвоил работодатель.

В 2016 году один из жителей Осинников устроился на работу в агентство ритуальных услуг и проработал там до августа 2018 года. В 2017 году он получил серьезную травму и был вынужден провести на больничном несколько месяцев – с февраля по август. Несмотря на то, что работник вовремя сдавал листы нетрудоспособности, «больничные» ему не выплачивались. Не выплатил работодатель деньги даже после увольнения работника. Тогда гражданин обратился в прокуратуру, чтобы защитить свои права.

Во время прокурорской проверки выяснилось, что фонд социального страхования предоставлял компании компенсацию по больничным листам, а все деньги - а это более 55 тысяч рублей – работодатель присвоил.

В отношении работодателя возбуждено уголовное дело, и в скором времени он предстанет перед судом.