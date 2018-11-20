В кузбасском детском саду загорелся холодильник

СЕГОДНЯ 06:32 2018-11-20T06:48:13+03:00

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В Кузбассе ночью произошел пожар в детском саду. В пищеблоке учреждения вспыхнул холодильник.

Во вторник в 00.40 в детском саду № 9 «Березка» города Березовского загорелся холодильник в пищеблоке. Произошло сильное задымление. После того, как в детском саду сработала пожарная сигнализация, на место прибыли пожарные и сотрудники Росгвардии.

– Детей в помещениях образовательной организации не было, никого не эвакуировали. В детском саду сработали пожарная и охранная сигнализации, сигнал был передан в пожарную часть и вневедомственную охрану. На место прибыли сотрудники МЧС и сотрудники Росгвардии. В 02:00 пожарные закончили все работы и уехали, – прокомментировали инцидент в департаменте образования области.

Во вторник детский сад временно закрыли, детей распределили по другим детским садам.