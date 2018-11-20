Очевидцы сняли на видео последствия ДТП с легковушкой и автобусом
Накануне, днем 19 ноября, в Новокузнецке случилось ДТП, в котором пострадал пассажир маршрутного автобуса.
Дорожно-транспортное происшествие случилось на Коммунальном мосту, соединяющем Центральный и Заводской районы. На кадрах, которые очевидцы разместили в социальных сетях, видно, что у легкового автомобиля буквально снесло перед. Тем не менее, водитель автомобиля, по предварительным данным, не получил серьезных травм. А вот 37-летняя пассажирка маршрутного автобуса получила травмы – ей было назначено амбулаторное лечение.
ДТП на Коммунальном мосту в Новокузнецке.видео: vk.com, "ДТП Новокузнецка"
- ДТП произошло около 12:05, - рассказали подробности аварии в отделе пропаганды областной Госавтоинспекции. - По предварительным данным, 33-летний водитель «Москвича», который ехал по Строителей со стороны Заводского шоссе в сторону Ноградской, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с ПАЗом.
Госавтоинспекция напоминает автолюбителям о том, что при движении необходимо учитывать погодные и дорожные условия, соблюдать скоростной режим и быть внимательными на дороге.