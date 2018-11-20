Очевидцы сняли на видео последствия ДТП с легковушкой и автобусом

СЕГОДНЯ 07:35 2018-11-20T07:35:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне, днем 19 ноября, в Новокузнецке случилось ДТП, в котором пострадал пассажир маршрутного автобуса.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на Коммунальном мосту, соединяющем Центральный и Заводской районы. На кадрах, которые очевидцы разместили в социальных сетях, видно, что у легкового автомобиля буквально снесло перед. Тем не менее, водитель автомобиля, по предварительным данным, не получил серьезных травм. А вот 37-летняя пассажирка маршрутного автобуса получила травмы – ей было назначено амбулаторное лечение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/678524" frameborder="0"></iframe> ДТП на Коммунальном мосту в Новокузнецке.видео: vk.com, "ДТП Новокузнецка"

- ДТП произошло около 12:05, - рассказали подробности аварии в отделе пропаганды областной Госавтоинспекции. - По предварительным данным, 33-летний водитель «Москвича», который ехал по Строителей со стороны Заводского шоссе в сторону Ноградской, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с ПАЗом.

Госавтоинспекция напоминает автолюбителям о том, что при движении необходимо учитывать погодные и дорожные условия, соблюдать скоростной режим и быть внимательными на дороге.