Кемеровчан просят сообщать об опасных сосульках во дворах

СЕГОДНЯ 07:49 2018-11-20T07:51:02+03:00

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В Кемерове продолжается проверка качества уборки дворов от снега и наледи. Специалисты «Жилкомцентра» осмотрели 1807 придомовых территорий как в плановом порядке, так и по поступившим обращениям граждан горожан.

Больше всего жалоб поступило от жителей Рудничного и Ленинского районов в период обильных снегопадов. Недовольство вызвали снежные накаты, сосульки и лед у входов в подъезды по улице Марковцева, 24, бульвару Строителей, 16 и 22, проспекту Комсомольскому, 71, улице Институтской, 26-28, проспекту Шахтеров, 36. Сейчас эти территории приведены в порядок. Также оперативно проведена очистка дворов от снега в других районах, сейчас работы проходят в штатном режиме.

– При выявлении опасных участков, связанных с возможным падением сосулек и сходом снега с крыш, горожанам следует немедленно сообщать об этом в управляющую организацию, а в случае непринятия мер - звонить на горячую линию МБУ «Жилкомцентр», – отметили в мэрии Кемерова.