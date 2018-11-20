В Киселевске ночной пожар уничтожил магазин

СЕГОДНЯ 08:16 2018-11-20T08:17:25+03:00

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Минувшей ночью в Киселевске сгорел магазин на улице Гагагрина.

Сигнал о том, что на улице Гагарина горит магазин, потупил на пульт диспетчера 20 ноября в 03:40 от очевидцев пожара. На место пожара тут же выдвинулись три единицы техники и семь человек. Полностью ликвидировать пожар удалось лишь в 04:02.

- На момент прибытия первого подразделения из-под крыши одноэтажного здания шел дым, горело здание, - сообщили подробности пожара в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области. – В результате пожара обгорела обрешетка крыши, обгорели стены внутри и торговое оборудование.

По данным МЧС, площадь пожара составила 75 квадратных метров. По предварительным данным, причиной пожара могло стать нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Сумма материального ущерба и точная причина пожара сейчас устанавливаются.