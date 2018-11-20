2018-11-20T08:35:03+03:00
Спорт

Кузбассовец стал призером чемпионата мира по смешанным единоборствам

На турнире он завоевал серебряную медаль
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

18 ноября в Бахрейне завершился чемпионат мира по смешанным единоборствам (ММА). Участие в нем принимали спортсмены из 52 стран. Российская сборная заняла первое общекомандное место, завоевав шесть медалей – пять золотых и одну серебряную. Последнюю положил в копилку нашей сборной 23-летний представитель кузбасской федерации ММА, мастер спорта России Григорий Пономарев из Кемерова. Он одержал три победы подряд по ходу мирового турнира и вышел в финал.

-В схватке за чемпионский титул в весовой категории свыше 93 кг Григорий Пономарев уступил в упорной борьбе хозяину мирового первенства Паше Хархачеву из Байхрейна, - пояснили в пресс-службе областной администрации.

Тренирует нашего спортсмена его отец - Игорь Пономарев. Под его тренерским руководством Григорий неоднократно становился призером чемпионата России, призером юниорского первенства России, попав в национальную сборную.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жительница Кемерова прописала в квартире 40 армян
Жительница Кузбасса ударила любовника ножом в шею за фото в соцсетях
Новокузнецкий зоомагазин продавал опасные лекарства для животных
Жена Сергея Цивилева спасла женщину на борту самолета
Новокузнечане останутся без радио и телевидения
В Кемерове пьяная женщина уснула на рельсах
В Киселевске ночной пожар уничтожил магазин
Кемеровчан просят сообщать об опасных сосульках во дворах
Очевидцы сняли на видео последствия ДТП с легковушкой и автобусом
В кузбасском детском саду загорелся холодильник
Руководитель ритуального агентства присвоил больничные выплаты своего работника
В Кемерове ночью подожгли частный дом с гаражом
В Кузбассе босой мужчина с амнезией пытался вломиться в чужой дом
Губернатор Кемеровской области выступит с Бюджетным посланием
Кемеровскую больницу эвакуировали из-за угрозы пожара
Житель Кузбасса избивал пятилетнюю дочь из-за жалоб мачехи
Двое новокузнечан возле дома зарезали собаку
Профессор КузГТУ погиб в тройной аварии в Беловском районе
В Кузбассе стартовала акция «Улыбайся, любимая мамочка!»
В Кузбассе организатор меховой ярмарки лишилась шуб на полмиллиона рублей
В Новокузнецке замерзший фламинго рухнул с неба