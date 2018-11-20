Кузбассовец стал призером чемпионата мира по смешанным единоборствам

СЕГОДНЯ 08:34 2018-11-20T08:35:03+03:00

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18 ноября в Бахрейне завершился чемпионат мира по смешанным единоборствам (ММА). Участие в нем принимали спортсмены из 52 стран. Российская сборная заняла первое общекомандное место, завоевав шесть медалей – пять золотых и одну серебряную. Последнюю положил в копилку нашей сборной 23-летний представитель кузбасской федерации ММА, мастер спорта России Григорий Пономарев из Кемерова. Он одержал три победы подряд по ходу мирового турнира и вышел в финал.

-В схватке за чемпионский титул в весовой категории свыше 93 кг Григорий Пономарев уступил в упорной борьбе хозяину мирового первенства Паше Хархачеву из Байхрейна, - пояснили в пресс-службе областной администрации.

Тренирует нашего спортсмена его отец - Игорь Пономарев. Под его тренерским руководством Григорий неоднократно становился призером чемпионата России, призером юниорского первенства России, попав в национальную сборную.