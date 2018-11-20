2018-11-20T08:59:48+03:00
Общество

В Кемерове пьяная женщина уснула на рельсах

От наезда поезда ее спасли полицейские
Кирилл ЧАЩИН
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В Кемерове пьяная женщина уснула на рельсах. От наезда поезда ее спасли транспортные полицейские.

Ночью дежурный по станции Ишаново заметил между вторым и четвертым путями лежащего человека. Об этом он сообщил в Кемеровский линейный пункт полиции. Стражи порядка обнаружили на месте женщину в состоянии сильного алкогольного опьянения. Документом при себе у нее небо, что-то сказать она также не могла. Ее личность смогли установить по отпечаткам пальцев.

– Нарушительницей оказалась 46-летняя жительница Кемеровской области, ранее судимая за угрозу убийством. При проведении медицинского освидетельствования результат первого исследования показал содержание алкоголя 2,8 промилле, что соответствует верхней границе средней степени опьянения, – отметили ЛУ МВД по Кемеровской области.

Женщине грозит уголовное наказание за появление в общественных местах в состоянии опьянения.

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