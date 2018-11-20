Новокузнечане останутся без радио и телевидения

СЕГОДНЯ 09:08 2018-11-20T09:08:33+03:00

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В течение целого рабочего дня в Новокузнецке не будут работать радио и телевидение: об этом сообщает пресс-служба администрация города.

Отключение технических средств вещания намечено в один из дней с 20 по 23 ноября. В один из этих дней с 09:00 до 17:00 горожане не смогут смотреть передачи на любимых каналах. Будут отключены пакет программ «РТРС-1», пакет программ «РТРС-2», «Звезда», «ТВН», «Первый канал», «Россия-1» и «Россия-24», «ННТ-REN-TV» и «Радио «Мир».

Кроме того, с 20 по 23 ноября в один из дней с 09:00 до 17:00 новокузнечане не услышат передачи и музыку радиостанций «Радио Сибирь-Кузбасс», «Дети FM», «НТВ», «Апекс-Радио», «Милицейская волна», «Наше время», «Маяк», «Радио России», «Вести FM», «Наше Радио» и «Спорт FM».

Причиной отключений станут технические работы. В пресс-службаа города Новокузнецка отметили, что проводиться они будут лишь при благоприятных погодных условиях.