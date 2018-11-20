Жена Сергея Цивилева спасла женщину на борту самолета

СЕГОДНЯ 09:29 2018-11-20T09:41:37+03:00

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Супруга губернатора Кузбасса Анна Цивилева спасла женщину на борту самолета авиакомпании «Japan Airlines». Она оказала первую медицинскую помощь пассажирке.

Недавно на борту самолета, летевшего из Японии в Москву, одна из пассажирок потеряла сознание. Анна Цивилева оказала женщине первую медицинскую помощь. После этого случая супруга губернатора Кузбасса получила благодарность от авиакомпании «Japan Airlines».

«Мы благодарим вас за вашу отзывчивость. Ваш высочайший профессионализм оценили не только пассажиры, но и члены экипажа», – говорится в письме от «Japan Airlines».

Как отмечают в компании «Колмар», председателем совета директоров которой является супруга губернатора, Анна Цивилева окончила медицинскую академию. Это тот случай стал четвертым, когда она оказывает медицинскую помощь на борту самолета.