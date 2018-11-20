Новокузнецкий зоомагазин продавал опасные лекарства для животных

СЕГОДНЯ 09:29 2018-11-20T09:31:24+03:00

Как оказалось, у магазина не было лицензии на продажу препаратов

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Корма без сопроводительных документов, продажа лекарств при отсутствии лицензии – в новокузнецком зоомагазине продавали опасные товары для животных.

Специалисты Россельхознадзора по Республикам Хакасия, Тыва и Кемеровской области провели внеплановую проверку в одном из зоомагазинов. Как оказалось, здесь продавали товары для животных, совсем не безопасные для братьев наших меньших. Так, у зоомагазина не было права на продажу лекарственных препаратов для животных и продажу сухого корма для непродуктивных животных в количестве 15 кг без ветеринарных сопроводительных документов.

- Лекарственные препараты и корм сняты с реализации, опечатаны и помещены на ответственное хранение собственника до принятия решения в соответствии с законодательством РФ, - сообщает пресс-служба ведомства.