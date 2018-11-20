Жительница Кузбасса ударила любовника ножом в шею за фото в соцсетях

СЕГОДНЯ 09:55 2018-11-20T09:56:50+03:00

Теперь ее будут судить за покушение на убийство

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В Тайге 28-летняя девушка ударила любовника ножом в шею, завязав ему перед этим глаза. Женщина решила отомстить мужчине за ее фото в социальных сетях

По версии следствия, в сентябре этого года женщина договорилась о встрече с местным жителем, а свидание назначила на пустыре, недалеко от железной дороги. Когда мужчина пришел, она завязала ему глаза платком, пояснив, что готовит сюрприз, а после отвела к заброшенным строениям и ударила по шее ножом, который взяла с собой заранее. Потерпевший смог оказать сопротивление и женщину, после чего убежал домой, где родственники вызвали ему скорую помощь. Мужчину госпитализировали, сейчас его жизни ничего не угрожает.

-При изучении происшествий за выходные дни руководитель следственного органа обратил внимание на информацию о госпитализации местного жителя с ножевым ранением шеи. После чего была инициирована встреча с потерпевшим, который рассказал об обстоятельствах получения им ранения.

Оказалось, что пострадавший от ранения тайгинец выложил фото со своей любовницей в социальных сетях. Это обнаружил сожитель женщины и выгнал ее из дома. Тогда та и задумала отомстить любовнику.

Сейчас следствием собрано достаточно доказательств по данному дело, в связи с чем оно передано на рассмотрение в суд.