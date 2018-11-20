Жительница Кемерова прописала в квартире 40 армян

СЕГОДНЯ 10:11 2018-11-20T10:11:37+03:00

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В Кемерове женщина прописал в своей квартире 42 двух граждан Армении. Горожанке грозит уголовное наказание за фиктивную прописку иностранцев.

Как рассказали в областной прокуратуре, с марта 2012 года по май 2018 года 42-летняя кемеровчанка прописала в своей квартире на Ленинградском проспекте 42 гражданин Армении. Хозяйка квартиры призналась, что иностранцы ни дня не жили у нее, при этом об этом она знала заранее. Таким образом, иностранцев ставили на учет фиктивно.

После прокурорской проверки полицией было возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная регистрация иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении». Ведется расследование.