2018-11-20T11:24:22+03:00
Происшествия

Житель Кузбасса избил до смерти свою пьющую жену

Без матери остался ребенок-инвалид
Екатерина БОРМОТОВА
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Женщина выпивала во время беременности и родила ребенка с инвалидностьюЖенщина выпивала во время беременности и родила ребенка с инвалидностьюФото: Кирилл ЧАЩИН
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В Новокузнецке местный житель до смерти избил свою жену. К трагедии привела любовь женщины к спиртному.

История началась несколько лет назад – мужчина познакомился с девушкой, влюбился, решил создать с ней семью. Однако после замужества его возлюбленная стала налегать на спиртное. И даже скорая беременность не исправила ситуацию – будущая мать продолжала выпивать. Как итог – в семье появился ребенок-инвалид, точный диагноз которому медики поставить не смогли.

Для главы семьи это стало потрясением, но мужчина не оставил ни жену, ни больного сына. В свободное от работы время он ухаживал за ребенком, а также вытаскивал из запоя свою никудышную жену – женщина могла пропасть на несколько дней без предупреждения. Но однажды терпение мужчины лопнуло.

В июле этого года, застав жену в очередной компании пьяных друзей, супруг избил ее кулаками. Женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, от которой скончалась, сообщает Сити-н.

Новокузнечанин полностью признал свою вину – дело в отношении него передано в суд.

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