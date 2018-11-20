СЕГОДНЯ 11:27 2018-11-20T11:29:19+03:00

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В Кемерове пройдет международная выставка кошек «Зоофестиваль – 2018». Владельцы представят более 100 кошек разных пород.

Выставка кошек будет проходить 24, 25 ноября на первом этаже ТРК «Лапландия». Владельцы покажут более ста кошек разнообразных пород: это гигантские мейн-куны, миниатюрные леопарды, изящные ориенталы и так далее. Также кемеровчане смогут увидеть змей, ящериц, черепах, лягушек, жаб и других животных.

Кроме того, организаторы обещают ярмарку котят всех пород, шоу хорьков, а также развлекательную программу.