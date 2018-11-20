2018-11-20T13:22:05+03:00
Происшествия

В Кузбассе работодатель восемь месяцев не платил сотруднице декретные

За это он заплатит штраф
Ирина АВТУШКО
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Директор одного из кузбасских предприятий задолжал своей сотруднице деньги, предназначенные в качестве выплат по уходу за ребенком.

Как установило следствие, в период с января по сентябрь этого года 41-летний подозреваемый уклонялся от предусмотренных законом выплат. В результате он задолжал женщине 32 тысячи рублей.

-Женщина обратилась с заявлением в правоохранительные органы. В рамках расследования уголовного дела подозреваемый полностью возместил ущерб и выплатил работнице всю сумму задолженности, - прокомментировали ситуация в пресс-службе СУ СК России по Кемеровской области.

Судом уголовное дело в отношении мужчины прекращено, ему назначен штрафа в размере семи тысяч рублей.

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