2018-11-20T13:32:41+03:00
Общество

Глава Березовского рассказал об уборке городских дорог от снега

Также Дмитрий Титов доложил губернатору о подготовке территории к Новому году
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: Администрация Кемеровской областиФото: Администрация Кемеровской области
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Сергей Цивилев обсудил с главой Березовского Дмитрием Титовым дорожную ситуацию, которая сложилась в городе из-за большого количества выпавшего снега. Также глава региона выслушал план подготовки территории к Новому году.

Дмитрий Титов рассказал, что на сегодня в Березовском выпала полуторамесячная норма осадков. Несмотря на то, что дорожная ситуация сложная, ни один маршрут общественного транспорта не выведен из работы и не отменен. Ежедневно на дорогах работают больше 20 единиц техники – из города вывозится до двух тысяч кубометров снега.

– 28 единиц муниципальной техники давно не обновлялись, поэтому коэффициент выхода машин падает и самостоятельно без помощи областной администрации муниципалитет эту проблему не решит, – обозначил одну из первоочередных проблем города Дмитрий Титов.

А вот с задачей подготовки территории к празднованию Нового года в Березовском вполне справляются. Специалисты завершают установку праздничной иллюминации. Особо выделяется в ночном городе украшенный большими разноцветными шарами городской музей и подсветка на многоквартирных домах поселка шахты «Южной».

Дмитрий Титов отметил, что подсвечивание домов и центрального ледового городка – одно из инновационных решений 2018 года. В этом зимнем сезоне в честь Года театра центральная площадь будет украшена в соответствующем стиле.

Всего в Березовском городском округе будет обустроено четыре снежных городка и два ледовых катка. Планируется дополнительно оборудовать горки и новогодние площадки. Также в городе пройдет традиционный город на лучшее новогоднее оформление.

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