В Новокузнецке подрядчики неправильно сносили дома

СЕГОДНЯ 14:10 2018-11-20T14:12:16+03:00

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В Новокузнецке сейчас проходят работы по сносу аварийных многоквартирных домов. Но, как оказалось, далеко не все подрядчики соблюдают все правила, выполняя снос.

106 многоквартирных аварийных домов Новокузнецка в скором времени исчезнут с карты города, а часть из них уже снесены. Подрядчик же должен не только снести эти здания, но и вывезти строительный мусор и подготовить участок под будущую застройку. Но оказалось, что подрядчик решил схитрить и, вместо того, чтобы вывезти строительный мусор после сноса здания по улице Железноводской, 2, утилизировал его прямо на площадке, захоронив в котловане на глубине шести метров.

- Комиссия, организованная комитетом ЖКХ, установила факт несоблюдения правил сноса домов, - сообщает пресс-служба администрации города Новокузнецка. - Было принято решение о необходимости выполнять данные работы заново, начиная с раскопки и вывоза захороненного ранее строительного мусора.

Подрядчик должен устранить все нарушения, а если он и в дальнейшем будет действовать не по правилам, предприятие будет внесено в реестр недобросовестных подрядчиков и потеряет возможность в будущем заключать контракты на подобные работы.