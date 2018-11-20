2018-11-20T14:23:45+03:00
Происшествия

В Кузбассе в центре для наркозависимых убили мужчину

Его до смерти забил другой пациент
Кирилл ЧАЩИН
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"
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В Кузбассе в центре реабилитации от наркозависимости до смерти забили 33-летнего мужчину. Это сделал другой пациент лечебницы.

Преступление произошло в Юрге. Неформальный 24-летний лидер попросили других пациентов привести 33-летнего мужчину в спортзал и сковать его наручниками. Кода двое других реабилитантов это сделали, обвиняемый стал избивать мужчину. Когда он уже не смог держаться на ногах, ему вызвали скорую помощь. Однако врачи смогли только констатировать факт смерти пострадавшего.

– Причиной расправы стало то, что потерпевший, игнорируя правила центра, попытался связаться по телефону со знакомыми, что было категорически запрещено, – рассказали в СУ СК по Кемеровской области.

В отношении жителя Ленинска-Кузнецкого было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Во время следствия он признал вину, до суда его поместили под стражу. Двум другим пациентам центра предъявлено обвинение в незаконном лишении свободы, в отношении них предварительное расследование продолжается.

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