2018-11-20T14:54:14+03:00
Общество

В Кемерове полицейские нашли пятерых пропавших детей

Все подростки сами ушли из дома
Кирилл ЧАЩИН
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"
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Кемеровские полицейские за несколько дней нашли пятерых пропавших детей. Все подростки сами ушли из дома.

Как рассказали в областном управлении МВД, в понедельник в полицию обратилась женщина и заявила о пропаже своей 12-летней дочери. Утром девочку вышла от бабушки в Центральном районе и пропала. В итоге полицейские нашли школьницу в кафе быстрого питания. Оказалось, что девочка поругалась с матерью из-за школьных оценок. Обидевшись она ушла из дома без сотового телефона.

Подобные случаи произошли в Рудничном, Ленинском районах и жилом районе «Южный». Жители Кемерова заявили о пропаже четверых подростков 11-13 лет. Все они ушли из дома и отключили сотовые телефоны. Пропавших оперативно нашли полицейские. Теперь их родителям грозят штрафы за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.

– Практически во всех случаях главной причиной побега из дома стало отсутствие эмоциональной связи между детьми и их родителями, – отметила начальник ПДН УМВД России по городу Кемерово подполковник полиции Анжелика Виноградова.

- Большинство взрослых пытаются обеспечить финансовый быт ребенка, однако игрушки, компьютер и карманные деньги не заменят родительского внимания и заботы. Когда родители обращаются в полицию с заявлением о пропаже подростка, выясняется, что некоторые не знают, с кем общается ребенок последнее время, где бывает. Поэтому по возвращении ребенка домой инспекторы по делам несовершеннолетних проводят беседы не только со школьником, но и его родителями.

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