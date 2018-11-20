2018-11-20T15:08:51+03:00
Происшествия

В Кузбассе после убийства собаки возбудили уголовное дело

Полицейские задержали подозреваемого
Кирилл ЧАЩИН
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Двое мужчин жестоко расправились с собакой у входа в подъездДвое мужчин жестоко расправились с собакой у входа в подъезд
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В Новокузнецке после убийства собаки возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животным. Полицейские задержали подозреваемого.

Напомним, что на минувших выходных двое мужчин зарезали собаку рядом с подъездом дома. Кадры жестокой расправы сняла камера видеонаблюдения.

После убийство животного в отдел полиции «Новобайдаевский» УМВД России по городу Новокузнецку поступило заявление от местной жительницы. Стражи порядка задержали 58-летнего подозреваемого и его сообщника. Возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными».

– В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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