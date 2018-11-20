В Кузбассе после убийства собаки возбудили уголовное дело
В Новокузнецке после убийства собаки возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животным. Полицейские задержали подозреваемого.
Напомним, что на минувших выходных двое мужчин зарезали собаку рядом с подъездом дома. Кадры жестокой расправы сняла камера видеонаблюдения.
После убийство животного в отдел полиции «Новобайдаевский» УМВД России по городу Новокузнецку поступило заявление от местной жительницы. Стражи порядка задержали 58-летнего подозреваемого и его сообщника. Возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными».
– В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.